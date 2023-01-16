رد اتحاد الكرة المصري على إمكانية إلغاء عقوبة الإيقاف لمحمود متولي، مدافع الأهلي، قبل المباراة المرتقبة ضد الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "لابد أن يعترف الحكم أنه أخطأ في تحديد هوية اللاعب، لإلغاء البطاقة الصفراء".

أضاف عبر قناة الشمس "أرسلنا الشكوى للجنة الحكام للرد، اتحاد الكرة لا يمكنه التدخل في شؤون الحكام أو التحقيق مع حكم، لأنها لجنة مستقلة".

كما حدد عامر حسين شرطين للاستجابة لطلب إدارة نادي الإسماعيلي بإعادة مباراة الفريق ضد المقاولون العرب، قائلا "إعادة المباراة تستوجب خطأ في تطبيق القانون، وثانيا الحكم يعترف به".

وأتم المسؤول عن لجنة المسابقات تصريحاته في هذا الشأن "ما قيل في بيان نادي الإسماعيلي، أن الحكم تغاضى عن عدم احتساب 3 ركلات جزاء".