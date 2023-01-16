بريطانيا تتوعد بالمحاسبة وتعتبر إعدام إيران علي رضا أكبري عملا جبانا

صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، أن "النظام الإيراني استدرج المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، إلى العاصمة طهران ثم عذبه وأعدمه"، على حد قوله.



وقال كليفرلي، خلال لمة له أمام البرلمان، إن "إعدام أكبري عمل جبان ومشين من النظام الإيراني"، مضيفا: "ننظر مع الحلفاء في المزيد من الخطوات لمواجهة إيران"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".



واتهم إيران بقتل أكثر من 500 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مؤكداً أن "المحاسبة ستتم".، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأفادت السلطة القضائية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والمتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".



وأضاف البيان أن "تنفيذ حكم الإعدام شنقا تم صباح السبت"، مشيرا إلى أن ذلك المتهم حصل على "مبالغ مالية تقدر بمليون و 805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي، مقابل تجسسه لصالح بريطانيا".