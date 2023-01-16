دافوس 2023: إدريس إلبا يدعو إلى تقديم المزيد لمساعدة فقراء العالم

دعا الممثل البريطاني إدريس إلبا وزوجته سابرينا دور إلبا، اليوم الاثنين، رجال الأعمال والقادة السياسيين إلى تقديم المزيد من الدعم لأفقر دول العالم في شكل استثمار وليس مساعدات.

وتم تكريم إلبا وزوجته في حفل افتتاح الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبلي السويسري، لعملهما في الحفاظ على البيئة والأمن الغذائي وتغير المناخ، بحسب موقع "ياهو فاينانس" الإقتصادي.

وناشد الزوجان، وهما سفيرا النوايا الحسنة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، المشاركين في القمة السنوية لتقديم دعم مالي سريع للأشخاص المتضررين من ندرة الغذاء وتغير المناخ.

وقال إدريس إلبا: "فقراء هذا العالم لا يبحثون فقط عن المساعدات والمعونات، إنهم يبحثون عن الاستثمار، نحن نتفهم القوة والتغيير الذي يمكن أن يأتي من هذه الغرفة ... يمكننا التحرك بخفة الحركة والسرعة وسرعتك مطلوبة الآن".

وسلطت سابرينا دور إلبا الضوء على الأزمات الغذائية في عدة دول، مع التركيز على محنة صغار المزارعين الذين لا يمكنهم الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها، ومع ذلك ينتجون ثلث غذاء كوكب الأرض.