توفيق عبد الحميد يكشف سبب بكاء محمود عبد العزيز بسبب «حضرة المتهم أبي»

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استعاد الفنان توفيق عبد الحميد زكرياته مع مسلسل "حضرة المتهم أبي"، وحكى سبب بكاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حينما شاهد الحلقة الأخيرة.

وكتب توفيق، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "بحب المسلسل ده، وعلى وجه الخصوص الحلقة الأخيرة دى، وسعدت أيما سعادة بالعمل مع العظيم نور الشريف، والمخرجة الرائعة رباب حسين، والمؤلف المبدع محمد جلال عبد القوى".

واستطرد: "عقب انتهاء الحلقة حدثنى العظيم محمود عبد العزيز، لتهنئتي وبكى ولم يكمل المكالمة، وأخذت بوسي شلبي منه التليفون، واعتذرت بأنه لن يستطيع أن يكمل المكالمة".

مسلسل "حضرة المتهم أبي" إنتاج عام 2006، ويناقش الحال بين الآباء والأبناء وصراع الأجيال والأفكار.