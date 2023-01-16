لوت كيميكال الكورية الجنوبية تبيع فرعها في باكستان

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أعلنت شركة الكيماويات الكورية الجنوبية "لوت كيميكال" اليوم الاثنين بيع فرعها في باكستان لشركة كيماويات باكستانية مقابل 4ر192 مليار وون (156 مليون دولار) في إطار استراتيجية تبسيط هيكل نشاطها والتركيز على تطوير المواد المتقدمة والمنتجات الصديقة للبيئة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان "لوت كيميكال" القول إن شركة "لاكي كور إنداستريز" الباكستانية ستستحوذ على كامل حصتها في "لوت كميكال باكستان ليمتد" والبالغة 01ر75% من أسهم الشركة.

وتنتج "لوت كيميكال باكستان" بشكل أساسي حمض التيريفثاليك المنقى والذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة زجاجات "بي.إي.تي" وغيرها من منتجات البوليمر مثل الألياف والأفلام الرقيقة.

وقالت "لوت كيميكال" إنها ستستخدم حصيلة الصفقة في دعم قطاع إنتاج المواد المتطورة وتعزيز حضورها في مجال المنتجات الصديقة للبيئة، مع تحديث قطاع منتجات البتروكيماويات الحالية التي تستخدم كصناعة مغذية لصناعة اللدائن.

يذكر أن بيع فرع باكستان يعني أن "لوت كيميكال" خرجت تماما من سوق حمض التيريفثاليك بعد أن أغلقت مصنعها في أولسان بكوريا الجنوبية عام 2020.