الكرملين: الدبابات البريطانية لن تغير من الوضع في أوكرانيا وستصبح هدفا لقواتنا

أكد الكرملين، أن إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى لن تغير شيئا من الوضع في أوكرانيا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا. ومع ذلك نحن نشك أنهم بطريقة أو بأخرى معنيين بمصير هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا، بشأن مستقبلهم".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد، أن لندن ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة من طراز "تشالينجر 2" خلال الأسابيع القادمة. وتعليقا على ذلك، قال بيسكوف للصحفيين: "إنها (الدبابات) غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا". وأشار بيسكوف إلى أن هذه الدبابات ستعتبر أهدافا محتملة للقوات المسلحة الروسية، مضيفا أن العملية العسكرية الخاصة ستتواصل.