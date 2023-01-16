 تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 107 آلاف مواطن خلال 102 قافلة بسوهاج - بوابة الشروق
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تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 107 آلاف مواطن خلال 102 قافلة بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 8:27 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 8:27 م

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، تقديم الخدمات الطبيه لـ107 آلاف مواطن خلال 102 قافلة طبية، تم تنفيذها في 46 قرية الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشار الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن القوافل شملت جميع التخصصات الهامة مجاناً، بداية من الكشف والفحوصات وعمل التحاليل والأشعات، وحتى صرف الدواء للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، أن شهر سبتمبر هو الأعلى ترددا خلال العام الماضي، حيث شهد إقبالا كبيراً من المواطنين الذين تجاوز عددهم 14 ألفا و500 مواطن، تلقوا الخدمات الطبية من خلال 11 قافلة جابت 9 قرى.

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