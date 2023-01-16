وجهات أمريكية سوف تنقلك إلى أوروبا

هناك بعض المدن الأمريكية ذات الطابع الأوروبي وبعضها سوف يجعل المرء يشعر حقا أنه هناك بالفعل.

وفيما يلي بعض أفضل المدن الأمريكية التي سوف تنقل الزوار إلى أوروبا دون الحاجة لجواز سفر.

• هيلين في ولاية جورجيا:

هذه البلدة المستلهمة من بافاريا في أبالاش جورجيا لم تكن تبدو مثل قرية ألبية طوال الوقت، بحسب موقع "ترافل بالس". وكان هذا خلال ستينيات القرن الماضي عندما قرر المخططون وأصحاب الشركات إعادة تصميم هذه البلدة على طراز القرى البافارية. كما أن البلدة هي موقع الاحتفال بمهرجان أوكتوبرفيست الهائل الذي يحل كل خريف ويتم فيه توزيع الكثير من الجعة والسجق (براتفورست).

• هولند في ولاية ميشيجن:

عند زيارة بلدة هولند في ميشيجن سوف يشعر الزائر أنه وطأ حرفيا جنة هولندية. وتأسست هذه البلدة على يد المستوطنين الهولنديين وتضم طاحونة الهواء الهولندية الوحيدة الحقيقية العاملة في الولايات المتحدة. وتستضيف المدينة في مايو مهرجان توليب على حقول تضم أكثر من 25 ألف زهرة توليب ملونة.

• سانت أوجوستين في ولاية فلوريدا:

بوصفها أقدم المدن الأوروبية المأهولة باستمرار في الولايات المتحدة، تقترب سانت أوجوستين من إسبانيا مثلما سيجد المرء بدون عبور الأطلسي. وفي ظل شوارعها الضيقة المرصوفة بالحجارة والطراز المعماري الذي يرجع للفترة الاستعمارية الإسبانية، سوف يعتقد الزائر حقا إنه يسير عبر شوارع بلدة إسبانية. وحتى يمكن زيارة نافورة الشباب الذي اعتقد مكتشفها بونسى دي ليون أن مياهها سوف تعطيه الشباب الأبدي.