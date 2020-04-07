تراجع معدل شغل أسرة المستشفيات بمرضى كوفيد في أمريكا إلى 41312 سريرا

ذكرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات الأمريكية والمشغولة بمرضى جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية بكوفيد-19، بلغ 41 ألفا و312 سريرا حتى يوم أمس السبت، مقارنة مع 41 ألفا و843 سريرا في اليوم السابق عليه.

ولم يطرأ تغيير على معدل الاستشفاء بالمستشفيات إذ بلغ 1ر6%.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تشمل الأرقام المرضى الذين دخلوا المستشفى بدون وجود أعراض إصابة بكوفيد.

وتأثر معدل الاستشفاء أيضا بعدد الأسرة المجهزة المتوفرة، والتي يمكن أن يتذبذب عددها بشكل كبير بحسب اليوم في الأسبوع.

وكانت ولاية ديلاوير صاحبة أكبر نسبة من الأسرة المشغولة بمرضى، جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية بكوفيد-19، وذلك بنسبة بلغت 7ر12%، تليها ولاية نورث كارولينا بنسبة 4ر12%.

وكانت كاليفورنيا صاحبة أكبر عدد من الأسرة التي يشغلها هؤلاء المرضى بعدد بلغ 4145 سريرا تليها نيويورك بعدد 3727 سريرا.