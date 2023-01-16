رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة الأقدم عربيا وخصومات لتشجيع القراء

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن معرض الكتاب أيقونة معارض العالم، وأنه رغم حضورنا لمختلف المعارض لكن معرض القاهرة للكتاب، يعتبر اقدم المعارض في الدول العربية.



وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزاره الثقافة، أنه رغم الظروف التي يعيشها العالم من كورونا وحرب أوكرانيا، سيتم إقامة المعرض.



واستطرد: أكثر صناعة تاثرت بكورونا هي صناعة النشر العربي، حيث تعد أكثر الصناعات التي تضررت، ومبيعات الناشرين العرب انخفضت بنسبة 75%.



وتابع: في دورة هذا العام رغم تغير سعر الصرف لم يعتذر اي ناشر عربي للحضور، وأن الناشرين العرب قرروا منح خصومات من 30 لـ60% تشجيعا للقراء، كما أن الناشرين العرب وافقوا جميعا على منح الطلاب وذوي الهمم خصومات هائلة.