مصرع 19 سنغاليا في تصادم مروع بعد أيام من حادث مأساوي

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لقي 19 شخصا مصرعهم اليوم الاثنين في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في شمال السنغال، بعد أيام من حادث تصادم حافلتين أسفر عن مصرع 40 شخصا.

قال الكولونيل بالدفاع المدني الوطني بابا أنغي ميشيل دياتا، إن 24 شخص آخرين أصيبوا في حادث الاثنين بالقرب من ساكال في منطقة لوغا، بحسب "فرانس برس".

وقبل أيام، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.

ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.

وعلى إثر الحادث، أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، الحداد الوطني لمدة 3 أيام.

كما قررت الحكومة السنغالية، منع عمل الحافلات الليلية بين البلدات والقرى لمنع وقوع حوادث أخرى.

ونص القرار على حظر سير الحافلات الصغيرة وكذلك الحافلات التي تحمل البضائع وليس الركاب فقط على الطرق بين الساعة 11 مساء والخامسة صباحا.