قال اتحاد الجامعات الخاصة في أفغانستان، إنه سيتم إغلاق أكثر من 40 جامعة خاصة إذا استمر الحظر المفروض على الطالبات.

وقال الاتحاد، إن أكثر من 5000 موظف في الجامعات الخاصة فقدوا وظائفهم بعد الحظر الذي صدر في ديسمبر 2022 على الطالبات، بحسب موقع قناة «طلوع نيوز» الأفغانية.

وقال محمد كريم نصيري، المدير الصحفي للاتحاد، "أخبرنا أكثر من 40 من أصحاب الجامعات أنهم لن تكون لديهم القدرة المالية لمواصلة أنشطتهم إذا استمر قرار منع الطالبات من الالتحاق بالجامعات لفترة طويلة".

وأضاف كريم نصيري أن أصحاب الجامعات " قالوا إنهم سيضطرون لإغلاق أبواب جامعاتهم في هذه الحالة".

وأعرب بعض مالكي الجامعات الخاصة عن قلقهم بشأن الوضع، وقالوا إنه لن يكون أمامهم خيار سوى سحب استثماراتهم من أفغانستان.

ومن ناحية أخرى، دعا عدد من الطلاب والمحاضرين الإمارة الإسلامية في أفغانستان إلى إعادة فتح الجامعات أمام النساء.

وقال فضل هادي وازين، وهو محاضر جامعي: "إن إغلاق الجامعات ومراكز التعليم العالي الخاصة بالنساء لم يؤثر فقط على المراكز الأكاديمية بل أثر بشدة على هذا القطاع اقتصاديا".

وقالت عائشة، طالبة: "نطالب الإمارة الإسلامية بإعادة فتح الجامعات للنساء والسماح لهن بمواصلة تعليمهن".

وذكرت بيانات اتحاد الجامعات الخاصة، أن هناك 140 جامعة خاصة نشطة في 24 مقاطعة في أفغانستان.

ويعمل في هذه المراكز أكثر من 25 ألف شخص، بما في ذلك الشخصيات الأكاديمية.