الإسكندرية للفيلم القصير ينظم ورشة مجانية لصناعة الأفلام للأطفال

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بالتعاون مع مؤسسة دروسوس ومؤسسة آكت للتنمية، إقامة ورشة مجانية لصناعة الأفلام القصيرة للأطفال من سن ١٠ إلى ١٥ سنة من الجنسين، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير.

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال صناعة الأفلام باستخدام الموبايل، وكيفية كتابة قصة قصيرة وتحويلها إلى فيلم، ويقوم بالإشراف على الورشة المخرجة نيفين شلبي، والتي أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية والروائية.

تتضمن شروط التقديم للورشة أن يترواح عمر الطفل من ١٠: ١٥ عاما ومن محافظة الإسكندرية فقط، وأن يكون للطفل هوايات مثل "الكتابة" أو "القراءة" و"القدرة على حكي القصص".