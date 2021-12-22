وزيرة خارجية ألمانيا تزور مدينة لاهاي لبحث سبل ملاحقة بوتين قضائيا

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لمدينة لاهاي الهولندية اليوم الاثنين مناقشة سبل محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب ضد أوكرانيا.

وتريد السياسية، التي تنتمي إلى حزب الخضر، خلال وجودها في المحكمة الجنائية الدولية بالمدينة الهولندية صباح اليوم الاثنين أن تلتقي أولا برئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي ثم المدعي العام كريم خان.

ومن المقرر أيضا أن تلقي بيربوك كلمة أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي. ودرست الوزيرة القانون الدولي، من بين أمور أخرى، لكنها لم تكمل الدكتوراه في هذا المجال.

وفي فترة بعد الظهر، يتوقع ان تجري بيربوك محادثات مع رئيس الوزراء مارك روته ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا خلال اجتماعين منفصلين.

يشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بموجب ما يسمى بنظام روما الأساسي لعام 1998.

ويقوم المدعي العام خان بالتحقيق بالفعل في الوضع في أوكرانيا. ويمكن أن تغطي التحقيقات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي حالة العدوان- أي الحرب العدوانية التي أمر بها بوتين- لا يمكن للمحكمة اتخاذ إجراء، من بين أمور أخرى، لأن روسيا ليست دولة عضو في المحكمة. وهذا أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.