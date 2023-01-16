إصابة ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي جرف 10 متزلجين في النمسا

جرف انهيار جليدي وقع بالقرب من قرية ليخ بولاية "فورارلبرج" في أقصى غربي النمسا عشرة متزلجين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، وفقا لما ذكرته قيادة الشرطة الإقليمية مساء الأحد.

وقالت الشرطة إن اثنين من عشاق الرياضات الشتوية أصيبا بجروح خطيرة.

ووفقا للشرطة، فإن المجموعة المكونة من 10 أفراد كانت متجهة نحو قمة الجبل المعروفة باسم "يوبينشبيتسا" بصحبة مرشد تزلج يبلغ من العمر 33 عاما. وفجأة، وقع انهيار جليدي، وجرف معه 10 من المتزلجين.

وتمكن ثلاثة من الرياضيين من الخروج من الانهيار الجليدي بأنفسهم، ولم يُدفن الآخرون بسبب حجم الجليد المنخفض- وكان بعضهم يرتدي أيضا حقائب ظهر خاصة بها وسائد هوائية.

يشار إلى أربعة أشخاص أصيبوا في عيد الميلاد (الكريسماس) جراء انهيار جليدي بالقرب من جبل أرلبيرج.