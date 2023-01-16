وكيل التعليم بأسيوط: قرار بعدم منع أي طالب من دخول امتحانات الإعدادية

حظر استخدام الهاتف للمراقبين والطلاب داخل اللجان

أكد عبدالعزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عدم منع دخول أي طالب بالشهادة الإعدادية، للامتحانات سواء بالتعليم العام أو الخاص لأي سبب من الأسباب؛ حتى من لم يوقعوا على الاستمارة؛ مع اتخاذ قرار على والد الأمر بتوفيق أوضاعه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان بالشهادة الإعدادية في إطار استعدادات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ الأول من الأربعاء 18 يناير، ويؤديها 75732 طالبا وطالبة في 399 لجنة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، ضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقا للإمكانات المتاحة، مشددا على منع دخول أي شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوي الصفة سوى المتابعين فقط.

وقال الزنار، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أنه تم الانتهاء من كل اللجان واستمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أية تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والتأكد من توافر التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس.

وأكد التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

وشدد على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرا على الطلاب وتحقيقا للصالح العام.

ونوه بأنه لن يُسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام، مضيفا أن لن يسمح بوقوع غش داخل اللجان، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.

وذكر أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد تم طبعها بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقا للمقررات الدراسية التي تدريسها للطلاب.