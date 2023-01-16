وكيل مجلس النواب: مصر بها اكتشافات واعدة لحقول البترول

قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر بها اكتشافات واعدة في البترول، مضيفا أن الاكتشافات التي كنا نحلم بها باتت حقيقة، "وكلما أجلس مع المستثمرين يسألونني عن الاكتشافات المصرية في البترول"، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتدوشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

وأضاف محمد أبو العينين: "نحتاج تلك الاكتشافات لتحقيق عائد جيد للدولة المصرية، وأثق في أننا قادرون على البحث واكتشاف المزيد، وأوافق على تعديل مشروع القانون".