تجارب أولية لاستخدام بودر البطاطا في إنتاج الخبز بالوادي الجديد

نفذت بعض المخابز بمحافظة الوادي الجديد، تجارب أولية لإضافة بودر البطاطا مع كميات الدقيق لإنتاج خبز البطاطا بالمحافظة، فى أن المحافظة كانت قد اجرت تجارب منذ عامين لإضافة معجون البطاطا مع دقيق القمح لإنتاج الخبز، وحاليا تجرى بعض التجارب لاستخدام بودر البطاطا بنسبة من 11 إلى 12% مع كميات الدقيق بالمخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم للمواطنين.

وقال عربي راتب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالوادى الجديد وصاحب مخبز بالخارجة، أنه تم البدء في تنفيذ تجارب أولية لإضافة بودر البطاطا مع كميات الدقيق المستخدمة لإنتاج الخبز البلدى بالمخابز بنسبة من 11 إلى 12 %، مؤكدا نجاح التجارب الأولية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات وسيتم تعميم توفير بودر البطاطا لأصحاب المخابز خلال الفترة النقبلة لتوفير كميات الدقيق المستخدمة.

وأشار راتب إلى أن المحافظة كانت صاحبة السبق في تنفيذ إنتاج خبز البطاطا من خلال معجون البطاطا، والتجارب الحالية الأولية تعتمد على إضافة بودر البطاطا بدلا من معجون البطاطا؛ لسهولة النقل والتوزيع والإلتزام بالاشتراطات المختلفة لإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

جدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد، كانت قد اجرت تجربة إنتاج الخبز المخلوط بالبطاطا بمخابز محافظة الوادى الجديد، منذ عامين من خلال معجون البطاطا للمساهمة في توفير كميات الدقيق، بنسبة بدأت من 15% وارتفعت حتى 35%؛ ما أدى إلى ترشيد معدلات استهلاك الدقيق اليومية، وأصبحت البطاطا محل دراسة جادة لإضافتها مع كميات الدقيق التى تصرف يوميا للمخابز لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمواطنين كأحد البدائل لتوفير كميات القمح، حتى تم التوصل حاليا لإنتاج وتوفير بودر البطاطا والبدء في التجارب الأولية.