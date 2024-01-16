بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

وحصلت كينتا برونسون على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي، عن دورها بمسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

ونافس على الجائزة كلا من كريستينا أبليجيت عن دورها بمسلسل «ميت بالنسبة لي - Dead to Me»، وراشيل بروسنان عن دورها بمسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»، وناتاشا ليون عن دورها بمسلسل «وجه البوكر - Poker Face»، وجينا أورتيجا عن دورها بمسلسل «وينزداي - Wednesday».