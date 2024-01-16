بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

ونالت الممثلة آيو إدبيري جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، عن دورها في مسلسل «الدب - The Bear».

ونافس على الجائزة كلا من هانا وادنجهام عن دورها بمسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»، وجونو تيمبل عن دورها بمسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»، وألكس بورستين عن دورها بمسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»، وجانيل جيمس عن دورها بمسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»، وشيريل لي رالف عن دورها بمسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»، وجيسيكا ويليامز عن دورها بمسلسل «انكماش - Shrinking»