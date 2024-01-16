سائق سيارة يصدم سياسيا ألمانيا في احتجاجات المناخ

صدم سائق سيارة اليوم الاثنين، برلمانيا إقليميا ألمانيا فأصابه بجروح طفيفة أثناء حضوره لاحتجاجات في الشوارع نظمها ناشطو مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ في مدينة هاله.

وأصيب سيباستيان شتريجل، عضو برلمان الولاية عن حزب الخضر في ولاية ساكسونيا أنهالت الواقعة شرقي البلاد، بالإضافة إلى أحد الصحفيين عندما قاد سائق إحدى السيارات سيارته على ممر للمشاة للالتفاف بعيدا عن الحشود ، فيما وصفت إصابات الصحفي بأنها طفيفة.

وشهد الحادث مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يشار إلى أن ناشطي مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ كثيرا ما يغلقون الشوارع والطرق السريعة في ألمانيا للفت الانتباه إلى المطالب باتخاذ إجراءات أكثر تشددا للتصدي لتغير المناخ.

وقد جذبت خطط المجموعة اهتماما واسعا في ألمانيا.

وقد فر سائق السيارة من مكان الحادث، وقالت الشرطة في هاله مساء الاثنين إنها لا تزال تبحث عن السائق ولكن تم التعرف عليه.

وقال شتريجل لـ (د.ب.أ) إنه أصيب بصدمة جراء الحادث لكنه "بخير" نظرا للظروف.