بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاجتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

وحصل إيبون موس باكراك، على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، عن دوره بمسلسل «الدب - The Bear».

ونافس على الجائزة كلا من أنتوني كاريجان من مسلسل «باري - Barry»، وهنري وينكلر من مسلسل «باري - Barry»، وفيل دانستر من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»، وبريت غولدشتاين من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»، وتايلر جيمس ويليامز من مسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»، وجيمس مارسدن من مسلسل «مهمة اللجنة - Jury Duty».