البيت الأبيض: إسرائيل انتقلت لمرحلة أقل حدة في عملياتها بقطاع غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وشماله.

ووفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أوضح البيت الأبيض أن واشنطن تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.

كما شدد على أن حركة حماس لا تزال تشكل تهديدا نشطا على إسرائيل، وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات 7 أكتوبر.

وقبل يومين، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن تعتبر أن الوقت قد حان لكي تخفض إسرائيل حدة الأعمال القتالية في قطاع غزة، وأنها ستناقش هذا الأمر مع تل أبيب.

وقال كيربي لقناة "سي بي إس" الأمريكية: "أستطيع أن أقول إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عاد للتو من المنطقة، وإننا نناقش معهم بنشاط الانتقال إلى عمليات أقل كثافة. نعتبر أن الآن هو الوقت المناسب لهذا التحول. ونعتبر أن الوقت قد حان لهذا التحول".