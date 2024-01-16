الأقصر تشهد تطويراً متميزاً للممشى السياحي وموقف البياضية

أعلنت محافظة الأقصر عن أبرز مشروعاتها التي تم تنفيذها خلال عام 2023، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية والمواصلات بالمحافظة.

وقالت المحافظة، إنه تم تطوير الممشى السياحي بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم تجديد شبكات الصرف والحريق والإنارة والزراعة والتشطيبات والواجهات والجداريات واللافتات والمهملات بطول كيلو متر واحد، وبنسبة تنفيذ 100%.

وأضافت المحافظة أنه تم تطوير موقف البياضية للسيارات العامة، حيث تم إقامة أسوار خارجية وبوابات ذكية ومحلات تجارية وكافيتريا ودورات مياه ومسجد وبرجولات وزراعات وتشطيبات ومظلات، وبنسبة تنفيذ 100%.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تعكس الاهتمام بتطوير القطاع السياحي والنقلي بالأقصر، وتساهم في تحقيق رضا المواطنين والزائرين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.