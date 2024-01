بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

واقتنص الممثل جيريمي ألين وايت جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، عن دوره بمسلسل «الدب - The Bear».

ونافس على الجائزة كلا من بيل هادر من مسلسل «باري - Barry»، وجيسون سيجال من مسلسل «انكماش - Shrinking»، ومارتن شورت من مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»، وجيسون سوديكس من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso».