صورة - ماركا تسخر من فوز ميسي بجائزة (ذا بيست)

سخرت صحيفة "ماركا" الإسبانية من فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا)، حيث أقيم الحفل مساء أمس الاثنين بالعاصمة البريطانية لندن.
ووضع الحساب الرسمي للصحيفة تصميما لميسي وهو يحمل الجائزة وكتب على الصورة "ميسي أفضل لاعب في العالم عام 2066".
وتفوق ميسي على الثنائي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.
وتوج ميسي بجائزة «ذا بيست» للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن توج بها مرتين في عامي 2019 و2022.
وتخلف ليونيل ميسي عن حضور حفل «ذا بيست»، ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل. وكشفت تقارير صحفية عن أن البرغوث فضل البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للانتظام في تدريبات فريقه إنتر ميامي.