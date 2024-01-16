 صورة - ماركا تسخر من فوز ميسي بجائزة (ذا بيست) - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يناير 2024 11:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صورة - ماركا تسخر من فوز ميسي بجائزة (ذا بيست)

محمد كمال
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 11:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 11:08 ص

سخرت صحيفة "ماركا" الإسبانية من فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا)، حيث أقيم الحفل مساء أمس الاثنين بالعاصمة البريطانية لندن.

ووضع الحساب الرسمي للصحيفة تصميما لميسي وهو يحمل الجائزة وكتب على الصورة "ميسي أفضل لاعب في العالم عام 2066".

وتفوق ميسي على الثنائي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وتوج ميسي بجائزة «ذا بيست» للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن توج بها مرتين في عامي 2019 و2022.

وتخلف ليونيل ميسي عن حضور حفل «ذا بيست»، ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل. وكشفت تقارير صحفية عن أن البرغوث فضل البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للانتظام في تدريبات فريقه إنتر ميامي.

 

 

 

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك