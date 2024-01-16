صورة - ماركا تسخر من فوز ميسي بجائزة (ذا بيست)

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سخرت صحيفة "ماركا" الإسبانية من فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا)، حيث أقيم الحفل مساء أمس الاثنين بالعاصمة البريطانية لندن.

ووضع الحساب الرسمي للصحيفة تصميما لميسي وهو يحمل الجائزة وكتب على الصورة "ميسي أفضل لاعب في العالم عام 2066".