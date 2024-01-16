بشكتاش يكتسح أيوب سبور برباعية ويبلغ دور الستة عشر بكأس تركيا

تأهل بشكتاش إلى دور الستة عشر من بطولة كأس تركيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه أيوب سبور 4-0، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وتقدم بشكتاش عن طريق صالح أوتشان في الدقيقة 16، قبل أن يضيف سينك توسون الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 67 عاد توسون ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبشكتاش، فيما اختتم أنتي ريبيتش رباعية فريقه في الدقيقة 87.

وفي باقي مباريات دور الـ32 التي أقيمت اليوم الثلاثاء، فاز باندرمة سبور على قاسم باشا 1 / صفر وهاتاي سبور على صقارية سبور 5 /1، وأنقرة جوجو على ريز سبور 3 /1.