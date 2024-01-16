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ميدو: منتخب مصر مستهدف.. وهناك حملات على حازم وصلاح

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 12:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 12:18 ص

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن منتخب مصر الأول مستهدف من بعض الأطراف، مُشيرًا إلى أنه على الجميع تقديم المساندة للفراعنة في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "التهكم في الإعلام على المنتخب من أجل جذب الأنظار سيسفر عن أزمة كبيرة".

وأضاف: "منتخب مصر مستهدف، وحازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر، وكذلك محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي، نجوم المنتخب يتعرضون لحملات ليس لها علاقة بالرياضة".

وتابع: "جميعنا عليه مسئولية كبيرة، يجب أن نظهر الأخطاء، وفي نفس الوقت أن نواصل الدعم للاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق الإنجاز، لن نحقق إنجازًا إن شعر اللاعبين بأننا لا ندعمهم".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لن نسمح بتسييس منتخب مصر، المنتخب ملك الجميع، وهناك تغريدات من حسابات معادية لمصر، ويجب أن يكون لنا دورًا في توعية الجماهير، فهناك من يريد أن يفشل منتخب مصر".


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