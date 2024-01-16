إسرائيل: حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ لبضعة أشهر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "تقييم مخابراتي للجيش أظهر أن حركة حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لبضعة أشهر أخرى على الأقل."

وأضافت الهيئة أن الجيش يظن أنه بدون مناقشة اليوم التالي للحرب سيكون من الصعب الحفاظ على إنجازات الحرب في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ما كشفته إسرائيل عن أنفاق حركة حماس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ذهل من مدى شبكة الأنفاق الواقعة أسفل غزة وعمقها.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسئولين وجنود إسرائيليين ذهبوا إلى الأنفاق – بالإضافة إلى مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين لديهم خبرة في المنطقة، قالوا إن نطاق وعمق ونوعية الأنفاق التي بنتها حماس أذهلتهم، حتى أن بعض الآلات التي استخدمتها الحركة لبناء الأنفاق، ولوحظت خلال مقاطع الفيديو التي تم التقاطها، فاجأت جيش الاحتلال.

ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن أن هناك عدد أكبر بكثير من الأنفاق أسفل غزة.