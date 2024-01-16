شركة تأجير السيارات الألمانية سيكست تعتزم شراء 250 ألف سيارة من ستيلانتس

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أعلنت شركة تأجير السيارات الألمانية سيكست، اعتزامها شراء ما يصل إلى 250 ألف سيارة من مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس خلال السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز أساطيلها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن قيمة الصفقة تصل إلى مليارات اليورو، مضيفة أنها ستبدأ تسلم الدفعة الأولى من السيارات بنهاية مارس المقبل.

وأضاف قنسطنطين سيكست الرئيس التنفيذي المشارك للشركة أن الاتفاق مع ستيلانتس سيتيح لها تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها للنمو.

يذكر أن مجموعة ستيلانتس تضم شركات سيارات سيتروين وبيجو الفرنسيتين وفيات وميزراتي الإيطاليتين وكرايسلر الأمريكية وأوبل الألمانية وغيرها.

وفي حين يوجد مقر رئاسة المجموعة في هولندا فإن مصانعها الرئيسية موجودة في فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول أخرى.

وستورد ستيلانتس مجموعة واسعة من سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) ومركبات الفان. وقال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس إن السيارات المؤجرة ستتيح للعملاء تجربة أحدث الطرز التي تنتجها.