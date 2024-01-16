وزير الخارجية التركي: الحرب على غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن «الحرب على قطاع غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر».

وبحسب ما نشرته فضائية «روسيا اليوم»، أضاف فيدان: «مضى أكثر من 100 يوم منذ بدء مجزرة غزة، وقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، والدراما الأكبر هي أن هذه المذبحة تحدث أمام أعين المجتمع الدولي».

وأكمل: «بينما استمرت المذبحة في غزة، أعربنا عن خطر الانتشار الإقليمي.. وأدعو مرة أخرى المجتمع الدولي برمته إلى دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار».

وأشار إلى أن بلاده تعمل على خلق لغة السلام، منوهًا أنه «لا يمكن أن يكون هناك سلام دون توفير السيادة والأمن المتساويين لكلا البلدين؛ فلسطين وإسرائيل».

وشدد على أن «النهج الذي يعطي الأولوية فقط لأمن إسرائيل ويتجاهل الفلسطينيين لن يأتي بالحل».

وأكد أن بلاده ستواصل عملها من أجل تحقيق السلام بأقصى سرعة، وستعمل على إيجاد نتائج للمجازر التي ترتكبها إسرائيل سياسيا وقضائيا.