القاهرة الإخبارية: مصر تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل

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قال مصدر أمني، لقناة «القاهرة الإخبارية» إنّ القوات المصرية، أحبطت محاولة تهريب مخدرات، على الحدود المصرية- الإسرائيلية.

وأكد مصدر أمني للقاهرة الإخبارية أن اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة، وتم القبض على 6 مهربين.