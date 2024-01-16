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القاهرة الإخبارية: مصر تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل

القاهرة الإخبارية
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 1:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 1:24 ص

قال مصدر أمني، لقناة «القاهرة الإخبارية» إنّ القوات المصرية، أحبطت محاولة تهريب مخدرات، على الحدود المصرية- الإسرائيلية.

وأكد مصدر أمني للقاهرة الإخبارية أن اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة، وتم القبض على 6 مهربين.

 

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