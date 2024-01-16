الحوثي: ضغوط أمريكية وراء تعليق شركات شحن نشاطها بالبحر الأحمر

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اتهمت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة ضغط على شركات شحن ما أسفر عن تعليق نشاطها في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في منشور عبر منصة إكس: «ما تعلنه عدد من شركات الشحن تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الأمريكية».

وأضاف أن تعليق نشاط هذه الشركات موقف غير دقيق، ويتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة، وفق تعبيره.

وتابع: «هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي.. ونجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة».

وسبق أن علقت عدة شركات شحن عالمية نشاطها في البحر الأحمر، لأسباب أمنية جراء تطورات مضيق باب المندب.