ارتفاع صادرات الوقود الروسي إلى أعلى مستوياتها منذ 9 أشهر

واصلت صادرات الوقود الروسي ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 9 شهور على أساس متوسط الصادرات خلال 4 أسابيع مدفوعة بتحسن صادرات كل المنتجات تامة الصنع لتصل الصادرات إلى أعلى من المستهدف للربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات شركة التحليلات الاقتصادية فورتيكسا ليمتد وصل متوسط صادرات الوقود الروسي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية يوم 14 يناير الماضي إلى 77ر2 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 53 ألف برميل يوميا أي بنسبة 2% تقريبا، عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق.

في الوقت نفسه زادت الصادرات الأسبوعية الأشد تقلبا بنسبة 15% أسبوعيا إلى 22ر3 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

يذكر أن روسيا تعهدت بخفض صادراتها من المنتجات النفطية بمقدار 200 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمستوى الصادرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين والذي كان 28ر2 مليون برميل يوميا.

في الوقت نفسه يزيد متوسط الصادرات اليومية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 685 ألف برميل يوميا عن متوسط الصادرات المستهدف في الربع الأول من العام الحالي. في الوقت نفسه زاد متوسط الصادرات خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1ر1 مليون برميل يوميا عن المستهدف للربع الأول من العام.

وزادت صادرات الديزل (السولار) والبنزين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11% عن الأسبوع السابق إلى 38ر1 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس الماضي.

كما ارتفعت الصادرات المتجهة إلى خارج الاتحاد الأوروبي وبخاصة تركيا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بدء نشر هذه البيانات في 2022، في المقابل تراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية.