قال الإعلامي أسامة كمال، هجوم أعضاء مجلس النواب على الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بسبب ارتفاع الأسعار ليس عيبًا.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه من المهم أن يتحدث أعضاء مجلس النواب لكن من المهم أيضا أن يباشروا دورهم الرقابي عبر النزول إلى الأسواق.

وأشار كمال، إلى أنّ دور النائب في مراقبة الأسواق أهم من دور الوزير، مُرجعًا ذلك إلى أنّ النائب البرلماني يتواصل في دوائر صغيرة، معروفةٌ كل تفاصيلها.

وشدد على ضرورة حلول لكل أزمة والمساعدة في تنفيذها، معتبرًا أن وزارة التموين ليست المسئول الوحيد عن الأزمة.

وشدد على أن هناك الكثير من الجهات المعنية بالأزمة أيضًا وليس فقط وزارة التموين، مؤكدًا ضرورة الرقابة وتأثير ذلك على انضباط الأسواق.



ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات شديدة اللهجة ضد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة؛ بسبب عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.