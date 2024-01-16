 بلينكن: العرب ليسوا حريصين على إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: العرب ليسوا حريصين على إعادة إعمار غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 6:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 6:52 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني "سيُسوى بالأرض" مجددا خلال بضعة أعوام.

وأضاف بلينكن، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية على هامش منتدى دافوس: "تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد".

ونادى بلينكن بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية، قائلاً: "عليكم حل القضية الفلسطينية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".


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