نقيب الزراعيين: تراجع مساحات قصب السكر المنزرعة بأسوان 8 آلاف فدان

علق الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على أزمة تراجع توريد محصول قصب السكر إلى مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، قائلا إن المنيا أكثر المحافظات إنتاجا للعسل الأسود من قصب السكر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى إنشاء الدولة مصنع سكر القناة- أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر- بمنطقة غرب المنيا؛ في إطار توجه الحكومة إلى استغلال التوسعات الأفقية بغرب المحافظة، منوها إلى بدء التشغيل نهاية العام الجاري.

وكشف عن تراجع المساحات المنزرعة من قصب السكر في المحافظات الخمس بالصعيد، لافتا إلى انخفاض مساحة القصب في أسوان 8 آلاف فدان الموسم الحالي.

وأشار إلى عجز المزارع عن توفير العباءة المالية اللازمة لشراء الشتلالات الجديدة والتحول من الطريقة التقليدية للزراعة، موضحا أن الفدان الواحد يتطلب شراء 7 آلاف شتلة بإجمالي 21 ألف جنيه.

ونوه إلى توجه المزارع نحو البيع بأسعار أعلى إلى مصانع العسل ومحال قصب السكر عوضا عن التوريد لمصانع الحكومة.

ولفت إلى مطالبة المزارعين وجمعيات القصب بالأقصر وأسوان ونجع حمادي خلال الآونة الأخيرة إلى زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1800 جنيه، لافتا إلى رفع الحكومة سعر التوريد 700 جنيه عن الموسم الماضي.