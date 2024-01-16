تقرير: هبوط حاد بمبالغ دعم شركات التقنية الإسرائيلية بسبب طوفان الأقصى

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شهدت معدلات الدعم المالي الخارجي من المستثمرين الأجانب نحو شركات التقنية الإسرائيلية، هبوطًا حادًا من حيث المبالغ المدفوعة خلال عام 2023؛ بسبب عملية "طوفان الأقصى"، وفقا لتقرير نشر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن تقرير لمنظمة "ستارت آب نيشن سنترال"، أن الدعم الأجنبي للشركات الإسرائيلية انخفض بنحو 50%.

وأوضح التقرير، أن الشركات تلقت 10 مليارات دولار في ما يعادل مبالغ الدعم التي كانت تتلقاها قبل 4 سنوات.

وأكدت "رويترز"، أن قطاع التقنية يشغل 12% من عمالة المستوطنين، ويشكل 25% من دخل المستوطنين الإسرائيليين، بجانب أن منتجات التكنولوجيا تمثل أكثر من نصف صادرات الاحتلال.

وذكر التقرير، أن 52% من المستثمرين توقعوا استمرار اضطرابات القطاع خلال الفترة المقبلة.