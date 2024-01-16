محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية 2024- 2025

ناقش محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، خلال اجتماع اليوم، مع رؤساء مراكز ديروط والقوصية والفتح وحي غرب ومسئولي التخطيط والموازنة، لمناقشة الأراء المطروحة في جلسات التشاور والمشروعات المزمع تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024- 2025 بمراكزهم وفقًا لاحتياجات المواطنين.



وشهد الاجتماع عرض نتائج جلسات التشاور مع المواطنين بمراكز ديروط والقوصية والفتح وحي غرب لمناقشة مقترحاتهم ومتطلباتهم في الخطة الاستثمارية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.



وأكد محافظ أسيوط، أن الحكومة وضعت منهجية عمل تعتمد على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها، في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر، وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.



وأكد جدية الدولة في تنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، لافتا إلى دراسة جميع مقترحات المواطنين لإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.



وأشار المحافظ إلى أهمية الإعداد الجيد للمشروعات ذات النفع العام التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مثل والإنارة والرصف وإنشاء الكباري ودعم الاحتياجات المحلية وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء.