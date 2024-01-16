أتلانتا يكتسح فروسينوني ويتقدم للمركز الخامس بالدوري الإيطالي

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تقدم أتلانتا للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ضيفه فروسينوني 5 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة العشرين.

وحسم أتلانتا الفوز في أول 14 دقيقة حيث تقدم الهولندي تيون كوبمينرس بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة وأضاف البرازيلي إيديرسون الهدف الثاني في الدقيقة 13، وبعدها بدقيقة واحدة سجل البلجيكي شارل دي كيتيلاري الهدف الثالث.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة أحرز المدافع دافيد زاباكوستا الهدف الرابع لاتلانتا ثم تكفل السويدي اميل هولم بتسجيل الهدف الخامس في الثواني الأخيرة.

وسجل أتلانتا فوزه الثاني في أخر أربع مباريات مقابل تعادل وهزيمة، وحقق الفوز العاشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز الخامس وتوقف رصيد فروسينوني عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.