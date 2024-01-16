 البنوك الصينية تشدد القيود على روسيا - بوابة الشروق
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البنوك الصينية تشدد القيود على روسيا

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 3:12 م

تعتزم البنوك الصينية الحكومية تشديد القيود على تمويل العملاء الروس، عقب أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على الشركات المالية في الخارج التي تساعد موسكو في الحرب بأوكرانيا، وذلك بحسب ما قاله أشخاص على دراية بالأمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم قالوا إن بنكين على الأقل أصدرا أوامر بمراجعة الأعمال الروسية لديهما خلال الأسابيع الماضية، مع التركيز على الاتفاقيات عبر الحدود.

وقال الأشخاص إن البنوك سوف توقف التواصل مع العملاء المدرجين على قائمة العقوبات، كما سوف تمنع تقديم أي خدمات مالية للقطاع الروسي العسكري بغض النظر عن العملة أو مكان إجراء المعاملة المصرفية

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