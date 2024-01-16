أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارًا مسجلًا عبر الأقمار الصناعية مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتيه، يذاع مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON".



يكشف الحوار عن الكثير من التفاصيل على الأرض والأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يرد "إشتيه" على المزاعم الإسرائيلية فيما يخص معبر رفح وأن مصر هي المسؤولة عن دخول المساعدات لقطاع غزة والتنسيق المصري الفلسطيني ورؤية السلطة الفلسطينية لترتيبات ما بعد الحرب.



واستضافت لميس الحديدي مؤخرًا غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس للحديث عن 100 يوم من العدوان على غزة، وماذا حققت إسرائيل؟ ورد فعل حماس وخطتها لما بعد الحرب.



يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع في تمام التاسعة والنصف مساء.