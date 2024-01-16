أعلنت هيئة مغربية رسمية، الثلاثاء، أن 42.1% من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأخير 2023.

جاء ذلك، بحسب بحث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء).

وقالت الهيئة، إن 56.1% من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين 42.1% من الأسر، قالت إنها تلجأ إلى الاقتراض من أجل الاستجابة للإنفاق، وفق وكالة الأناضول.

وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد.

وسجل معدل التضخم في المغرب في نوفمبر الماضي 3.6 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، نزولا من 4.3 بالمئة في أكتوبر السابق له.

واعتبر البحث أن 87 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛ فيما رأت 79.8 بالمئة من الأسر، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع.

بينما أكدت 97.7 بالمئة من الأسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الماضية، بينما توقعت 81.3 من الأسر ارتفاع الأسعار خلال 12 شهرا المقبل.

والشهر الماضي، أبقى بنك المغرب (المركزي)، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3 بالمئة، بينما توقع استمرار تراجع وتيرة التضخم خلال الشهور المقبلة.

وذكر البنك في بيان أعقب اجتماع مجلس إدارته، أن "سعر الفائدة الحالي سيكون ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".