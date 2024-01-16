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أعداد جريدة الشروق
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بايدن وشولتس يبحثان هاتفيا دعم أوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 11:46 م

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا لبحث دعمهما لأوكرانيا.

واتفقا على ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري والإنساني لأوكرانيا فيما تصد الهجمات الروسية، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة في ساعة متأخرة من اليوم الثلاثاء.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد روسيا منذ بداية الحرب قبل سنتين بمساعدة من الغرب، لكن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لكييف، متورطة في خلاف سياسي محلي بشأن الإفراج عن مساعدة عسكرية جديدة.

ودعا بايدن مجموعة صغيرة من كبار أعضاء الكونجرس إلى البيت الأبيض، غدا الأربعاء؛ لخوض مناقشات بشأن أولويات الإنفاق الخلافية، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا.


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