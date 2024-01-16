تصادم قطارين في جنوب أفريقيا يعطل الإمدادات إلى أكبر ميناء للفحم بالقارة

اصطدم قطاران على خط تصدير معادن رئيسي في جنوب أفريقيا؛ ما أدى إلى إغلاق مسار يعاني بالفعل من مشكلات تسببت في أكبر تراجع يشهده الخط الحديدي لأكبر ميناء للفحم في القارة خلال 3 عقود، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت "بلومبرج"، عن بيان لشركة الخدمات اللوجستية الحكومية "ترانسنت سوك ليمتد"، أمس الاثنين، أن العمال يحاولون رفع القطارين اللذين خرجا عن مسارهما.

ووقع الحادث خارج خليج ريتشاردز، على الساحل الشرقي للبلاد.

ولم ترد تقارير بوقوع إصابات خطيرة، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

ويأتي الحادث في الوقت الذي تكافح فيه شركة ترانسنت من أجل تحسين الأداء، لا سيما على الخط الذي ينقل الفحم من المناجم في مقاطعة مبومالانجا بجنوب أفريقيا إلى محطة تصدير الفحم بخليج ريتشاردز، أكبر منشأة من نوعها في القارة الأفريقية.