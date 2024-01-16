ملتقي الرسوم المتحركة يقدم 50 ألف جنيه لإنتاج فيلم تحريك

فتحت إدارة الملتقى الدولي للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، باب التقدم للحصول على منحة مالية لإنتاج إحدى أفلام الرسوم المتحركة، ضمن فعاليات الدورة الـ14.



تقدر قيمة المنحة بـ50 ألف جنيه مصري يتم صرفها على مراحل، ويقدمها الملتقى للأفراد فقط وليست للمؤسسات.



وتتضمن شروط المنحة الآتي:-



- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- ألا يزيد عمره عن 40 عاما.

- أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم، كما ترفق بالطلب صورة من الرقم القومي.



أما بالنسبة لشروط العمل الفني:

- يجب أن لا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين.

- يمكن اشتراك أكثر من مخرج في العمل المتقدم للحصول على المنحة.

- كما يتم ضم ميزانية تفصيلية للمشروع التي قد لا تغطيها المنحة مع ذكر الجهات المالية الأخرى إن وجدت.



يذكر أن آخر موعد لتقديم الأعمال هو 11 فبراير 2024.