تراجع الأسهم اليابانية بعد 8 أيام من الارتفاع

تراجعت أسعار الأسهم اليابانية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لينهي مؤشر توبكس الأوسع نطاقا من ثمانية جلسات من الارتفاع المتصل، في ظل مؤشرات على وجود عمليات شراء زائدة في السوق عقب الارتفاع الأخير للأسعار.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا تراجع بنسبة 8ر0% إلى 98ر2503 نقطة في حين تراجع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 8ر0% أيضا إلى 18ر35619 نقطة.



وساهمت شركة هيتاشي الصناعية بأكبر قدر من التراجع في مؤشر توبكس بعد انخفاض سهمها بنسبة 5ر2%. في الوقت نفسه تراجع 1731 سهما من بين 2152 سهما مدرجة على المؤشر، في حين ارتفع 353 سهما واستقر 68 سهما دون تغيير.



وخلال أول أسبوعين من العام الجديد ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية بقوة حيث وصل إجمالي ارتفاع مؤشري نيكي وتوبكس حتى أمس 7% منذ بداية العام. ووصلت السوق اليابانية أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 34 عاما.



وأصدرت أمس بورصة طوكيو للأوراق المالية قائمة باسماء الشركات التي لديها خطط لزيادة كفاءتها الرأسمالية، حيث ارتفع عدد هذه الشركات وهو ما يعتبر مؤشر إيجابي على تزايد رغبة الشركات اليابانية في إصلاح أوضاعها.