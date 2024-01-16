إصابة 12 شخصا بحروق إثر انفجار أنابيب مياه ساخنة في روسيا

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا إثر انفجار خط رئيسي للمياه الساخنة ما أدى إلى إحراق المارة في مدينة نيجني نوفجورود شديدة البرودة غربي روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وذكرت بوابة الإنترنت المحلية الإقليمية "إن إن.أر يو" نقلا عن معلومات من السلطات الصحية، أن المصابين تعرضوا لحروق.

وكان من بين الجرحى طفلان، وأظهرت صور من وسط المدينة المغطاة بالثلوج سحبا من البخار وبركا ضخمة في الشارع.

ويشار إلى أن إمدادات التدفئة انقطعت بالفعل عن عشرات الآلاف من الأشخاص في روسيا هذا الشتاء بسبب العديد من الأعطال الفنية.

وجذبت واقعة في ضاحية بودولسك بموسكو اهتماما على مستوى البلاد بعد وقت قصير من مطلع العام الجاري عندما فقد عشرات الآلاف من الأشخاص وسائل التدفئة لعدة أيام بعد انفجار الأنابيب.

ونتيجة لذلك، تم إجراء عدة اعتقالات، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المنتظر أن يخوض انتخابات مبكرة في مارس المقبل، بتأميم مشغل محطة توليد الكهرباء.

وفي الوضع الراهن، استجابت شركة تيبلوينيرجو، مورد الطاقة الإقليمي في نيجني نوفجورود، بشكل سريع وتحملت المسؤولية عن الحادث.

وقالت في بيان صحفي إن الشركة مستعدة لتغطية تكاليف علاج وتأهيل المصابين، وأصيب معظم الضحايا بحروق في أيديهم وأرجلهم.