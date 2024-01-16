ميقاتي: أدرنا الدولة اللبنانية بـ700 مليون دولار فقط خلال 2022

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن «وضع لبنان على الخط المستقيم الصحيح لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من القوانين الإصلاحية المطلوبة، وعلى رأسها إعادة هيكلة المصارف».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الشرق» للأخبار، اليوم الثلاثاء، أن «لبنان كان في حالة انهيار تام بعد أحداث عام 2019، واستعمل كل احتياطاته من النقد الأجنبي».

وأكمل: «منذ تولينا المسئولية أوقفنا الانهيار، وبدأنا الصعود إلى الأفضل، والأمر يرجع إلى النمو في القطاع الخاص وتحصيل الواردات المطلوبة في الموازنة».

ولفت إلى أن «الحكومة أدارت الدولة اللبنانية خلال عام 2022 بـ700 مليون دولار، رغم أن الميزانية في عام 2019 بلغت 17 مليارًا و200 مليون دولار».

وتوقع أن تسجل البلاد نموًا يتراوح ما بين 1.5% إلى 2% في عام 2024، رغم الانعكاسات السلبية الحاصلة في المنطقة، معربًا عن أمله في عدم توسع نطاق الحرب في غزة.

وعن توحيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، أجاب: «طلبنا القيام بالدراسات اللازمة مع المصارف لنرى الانعكاس الذي يحدث على المصارف والاقتصاد العام الكلي نتيجة لتوحيد سعر الصرف، لكن عاجلًا أم آجلًا توحيد سعر الصرف سيحدث».