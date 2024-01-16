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أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للتخلص التدريجي من الغازات المفلورة من صنع الإنسان، والتي تسهم في الاحتباس الحراري.

وتستخدم هذه الغازات في أجهزة مثل الثلاجات وأنظمة تكييف الهواء.

وقرر أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم الثلاثاء، التخلص التدريجي من الغازات المفلورة بحلول عام 2050، كما سيتم حظر بيع أي منتجات تحتوي على الغازات المفلورة.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر باس ايكهوت "وضع حد لاستخدام الغازات المفلورة مهم للغاية، ليس فقط لأن هذه الغازات مضرة للغاية بالمناخ، ولكن أيضا لأننا نوفر الوضوح والأمن الاستثماري للصناعة".

وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على هذه الخطوة في أكتوبر الماضي.

ولا يزال يتعين أن توافق الدول الأعضاء إلا أن هذا يعد إجراء شكليا.

وقال عضو البرلمان الأوروبي بيتر ليزي إن "القواعد الجديدة بالنسبة للمفاتيح الكهربائية والثلاجات والمضخات الحرارية ستوفر الآن 40 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030".

ويعادل هذا انبعاثات ايرلندا أو السويد أو البرتغال، أو حوالي 20 مليون سيارة.